Украинские пограничники дроном-камикадзе уничтожили вражеское укрытие в Харьковской области. Видео
Украинские пограничники на Харьковщине уничтожили укрытие российских оккупантов. По позиции врага защитники ударили дроном-камикадзе.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Государственной пограничной службы. Там отметили, что захватчики понесли потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Напомним, в МВД показали зачистку вражеских позиций в Запорожском направлении. Там наши воины метр за метром выбивают врага с оккупированных территорий.
"Бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления зачищают позиции врага на Запорожском направлении. Предварительно по противнику нанесли артиллерийские удары. Далее отработали штурмовые группы бригады, зачистили полностью отраженные позиции", – отметили в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила рекордное количество российских пушек. Ударные подразделения, обеспечиваемые в пределах проекта отминусировали 56 единиц этого оружия.
– В 3-й ОШБр рассказали, что успешно освободили поселок Клищиевка в направлении Бахмута. В ходе боев противник понес существенные потери как по численности личного состава, так и по технике.
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