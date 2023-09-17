Минус несколько бригад: в ВСУ рассказали о потерях аккуантов в Клещиевке и напомнили о цене успеха

Вооруженные силы Украины успешно освободили поселок Клещиевка на направлении к Бахмуту. В ходе боев противник понес существенные потери как по численности личного состава, так и по технике.

Об этом сообщил майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире телемарафона. Он добавил, что в боях за Клещиевку, Курдюмовку и Андреевку были ликвидированы целые бригады ВС РФ.

Родион Кудряшов подчеркнул, что несмотря на значительные потери, которые противник понес на данном участке, всё же существует одно важное обстоятельство. Военный выразил мнение о необходимости помнить, какой ценой мы платим за каждый прогрессивный шаг вперед.

"Это потери среди нашего личного состава. Наши военные важнее", – сказал он.

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Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Российских захватчиков из населенного пункта под Бахмутом выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое".