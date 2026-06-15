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Черный дым виден издалека: в российском Рыбинске второй день продолжается пожар на нефтебазе. Видео

Мария Дрофич
War
3 минуты
1,3 т.
Пожар продолжается уже второй день
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По состоянию на утро 15 июня на нефтебазе в российском городе Рыбинске, что в Ярославской области, до сих пор продолжается пожар. Накануне, после украинской атаки, огонь охватил комбинат "Темп" Росрезерва.

Над городом до сих пор поднимается густой дым. Об этом свидетельствуют видео, которые в сети публикуют очевидцы.

Пожар продолжается второй день

Что предшествовало

Утром 14 июня беспилотники атаковали Рыбинск в Ярославской области РФ. Под удар попал комбинат "Темп" Росрезерва – стратегический объект, где хранятся запасы топлива для военных нужд страны-агрессора.

Черный дым виден издалека: в российском Рыбинске второй день продолжается пожар на нефтебазе. Видео
На нефтебазу в Рибинске совершено нападение

После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой черный дым. Взрывы в районе нефтебазы продолжались и после 07:00.

После пожара местные жители начали сообщать о так называемом "черном дожде" – осадках с сажей и остатками продуктов сгорания нефтепродуктов. Из-за сильного задымления на отдельных участках дорог временно ограничивали движение.

Россияне жалуются на осадки в виде нефти

Впоследствии СБУ подтвердила удар по нефтебазе "Темп", отметив, что операцию провели бойцы Центра специальных операций "Альфа". По информации службы, на объекте возникло как минимум три очага возгорания, а огонь охватил резервуарный парк с более чем 60 емкостями для хранения нефтепродуктов.

Горит нефтебаза в Рибинске
Горит нефтебаза в Рибинске

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы спецопераций провели успешную операцию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области России. Военные действовали при содействии российского партизанского движения "Черная искра".

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