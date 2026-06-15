Черный дым виден издалека: в российском Рыбинске второй день продолжается пожар на нефтебазе. Видео

По состоянию на утро 15 июня на нефтебазе в российском городе Рыбинске, что в Ярославской области, до сих пор продолжается пожар. Накануне, после украинской атаки, огонь охватил комбинат "Темп" Росрезерва.

Видео дня

Над городом до сих пор поднимается густой дым. Об этом свидетельствуют видео, которые в сети публикуют очевидцы.

Что предшествовало

Утром 14 июня беспилотники атаковали Рыбинск в Ярославской области РФ. Под удар попал комбинат "Темп" Росрезерва – стратегический объект, где хранятся запасы топлива для военных нужд страны-агрессора.

Главные истории дня

После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой черный дым. Взрывы в районе нефтебазы продолжались и после 07:00.

После пожара местные жители начали сообщать о так называемом "черном дожде" – осадках с сажей и остатками продуктов сгорания нефтепродуктов. Из-за сильного задымления на отдельных участках дорог временно ограничивали движение.

Впоследствии СБУ подтвердила удар по нефтебазе "Темп", отметив, что операцию провели бойцы Центра специальных операций "Альфа". По информации службы, на объекте возникло как минимум три очага возгорания, а огонь охватил резервуарный парк с более чем 60 емкостями для хранения нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы спецопераций провели успешную операцию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области России. Военные действовали при содействии российского партизанского движения "Черная искра".

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