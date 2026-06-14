Поражена нефтебаза "Темп" в Рыбинске: в СБУ озвучили детали успешной спецоперации

Служба безопасности Украины подтвердила удары по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Операцию провели воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

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Объект находится на расстоянии более 700 километров от государственной границы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Стратегическое значение объекта

Нефтебаза "Темп" является важным звеном в системе государственного материального резерва страны-агрессора. Она выполняет ключевые логистические и военные функции.

Объект используется для обеспечения стратегических запасов топлива для нужд российских оккупационных войск. Кроме того, с предприятия осуществляются поставки бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов в северо-восточные регионы РФ.

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Последствия атаки

В результате точного попадания беспилотников СБУ на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар. По имеющимся данным, на объекте зафиксировано не менее трех крупных очагов возгорания. Огонь охватил резервуарный парк базы, который в общей сложности насчитывает более 60 емкостей для хранения нефтепродуктов.

В СБУ в очередной раз подчеркнули, что российские нефтеперерабатывающие заводы, склады ГСМ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для украинских сил, поскольку именно они подпитывают военную машину Кремля и позволяют продолжать агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью дроны атаковали химический завод в российском Новомосковске. После ударов на предприятии вспыхнул пожар. Завод задействован в производстве артиллерийских снарядов для российской армии: поставляет производителям октогена и гексогена, используемых в таком производстве, необходимые им уксусную и азотную кислоты.

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