'Честь и слава, командир!' Бойцы батальона 'Волки Да Винчи' почтили память легендарного Дмитрия Коцюбайло. Видео

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" почтили память легендарного Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб 7 марта 2023 года на Бахмутском направлении. Защитники отметили, что командир даже после смерти каждый день вдохновляет их на борьбу с агрессором.

По словам военнослужащих, вся молодость "Да Винчи" прошла на баррикадах и в окопах. Об этом говорится в Telegram-канале отдельного батальона "Волки да Винчи".

Дмитрий Коцюбайло был первым добровольцем, который удостоен звания Героя Украины. Побратимы отмечают, что "Да Винчи" стал легендой украинского войска и человеком, который вдохновляет на борьбу с российскими оккупантами.

"Вся молодость "Да Винчи" прошла на баррикадах и в окопах. В борьбе за Украину, достоинство, свободу. Он всегда первым шел в бой. Всегда ценил жизнь побратимов. Всегда был примером смелости и вел за собой людей. Его авторитет был бесспорным", – вспоминают о командире бойцы.

Также защитники отметили, что "Да Винчи" оставил после себя наследство – подразделение "Волки Да Винчи", которое он воспитал и взрастил. Бойцы подчеркнули, что гордо носят его имя и ежедневно продолжают дело Дмитрия Коцюбайло.

Напомним, 7 марта 2023 в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины. Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе столицы планируют один из скверов назвать именем Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Такое решение было принято на заседании Киевского городского совета.

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