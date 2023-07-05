'Честью было служить в такой армии': Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности, и рассказал, чем будет заниматься

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что покидает ряды Вооруженных сил Украины из-за инвалидности. Теперь он намерен посвятить себя волонтерской деятельности.

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Об этом Луценко рассказал 5 июля в своем Facebook. "Киев, Николаевщина, Бахмут. Честью было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета. Теперь буду приближать победу в качестве волонтера", – написал он.

Луценко показал кадры "распаковки" военного снаряжения, на которые также попали его домашние питомцы.

Юрий Луценко защищал Украину с февраля 2022 года. Сначала он состоял в рядах теробороны Киева, затем оборонял страну в Николаеве, на Херсонском направлении, в Соледаре и Бахмуте.

В рядах ВСУ получил звание капитана, а в феврале 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных БПЛА.

Как известно, Юрий Луценко занимал должность генерального прокурора Украины с 2016 по 2019 год. Народный депутат Украины IV, VI и VIII созывов, министр внутренних дел Украины в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае 2022 году Юрий Луценко рассказал, что во второй раз стал дедушкой. У сына политика родилась дочка.

– Незадолго до вторжения РФ Луценко назвал условие, которое Путин выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому для начала прямых переговоров.