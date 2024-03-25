"Четко планируем наши действия": Зеленский рассказал о мерах по уменьшению террористического потенциала РФ. Видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов, военные, сотрудники разведки и Службы безопасности 25 марта предоставили президенту Владимиру Зеленскому свои доклады. Они касались в том числе того, как уменьшить террористический потенциал Российской Федерации.

"Мы четко планируем наши действия", – заявил гранат вечером в понедельник, 25 марта, в обращении к народу. Соответствующее видео обнародовал Офис президента на YouTube-канале.

Также руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко представил доклад об имеющихся угрозах. Глава СБУ Василий Малюк традиционно озвучил доклад о работе его ведомства за неделю и согласовал будущие задачи.

"Конечно, поздравил сегодня и генерала Малюка, и весь коллектив Службы безопасности Украины с их профессиональным днем. Мы все в нашем государстве должны быть благодарны боевой СБУ, которая действительно сильно бьет врага и достигает очень нужных Украине целей вместе со всеми остальными элементами сил обороны и безопасности. Я благодарен каждому воину СБУ, всем в спецслужбе, кто работает действительно эффективно ради Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работает над ликвидацией последствий российских ударов.

"Киев – баллистика сегодня, поврежденные дома, здание академии искусств. Пострадали люди – всем оказана необходимая помощь. Слава богу, в академии не было детей. Разбор завалов продолжается весь день. Одесса и Николаев – после ударов по энергообъектам ситуация непростая, все необходимые службы, ремонтные бригады были задействованы. Днем снова удар по Одессе – люди были травмированы. Харьков – до сих пор особенно сложно, но каждый день постепенно добавляет энергии городу", – рассказал президент.

Он благодарен всем, кто работает ради наших городов, кто заботится о людях и помогает ближнему. "Сейчас чрезвычайно важно обращать внимание на нуждающихся в поддержке, и даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, пожалуйста, обратите внимание сами, поддержите, не оставляйте людей наедине со сложностями", – попросил Зеленский.

25 марта гарант вместе с представителями украинского мусульманского сообщества, крымскотатарского народа, воинами-мусульманами, представителями дипломатического корпуса государств глобальной мусульманской общины принял участие в ифтаре– особом ужине, который проходит во время месяца Рамадан.

"Вместе поблагодарили всех тех, кто заботится об Украине, кто нам помогает. Почтили наших воинов. И со всеми, кто имел честь разделить сегодня ифтар, пожелали мира – честного и справедливого мира – и для Украины, и для всех народов, которые так же, как и мы, ценят жизнь", – сообщил президент.

"И еще одно. Сегодня [Владимир] Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Снова обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он – самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше", – добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 25 марта – в День СБУ – присвоил звания "бригадный генерал" трем сотрудникам Службы безопасности. Повышение получили Сергей Наумюк, Илья Витюк и Артем Борисевич.

– 22 марта Кабмин принял решение об учреждении Центра авиации СБУ. Бюджетное учреждение было создано по предложению самой спецслужбы.

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