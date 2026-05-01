'Четвертый раунд прилетов': новые подробности последствий удара по резервуарному парку порта Туапсе. Фото и видео

После очередной атаки на резервуарный парк порта Туапсе, что на территории России, снова бушует пожар. В результате удара вспыхнули по меньшей мере 2 резервуара НПЗ.

Аналитическое сообщество "КиберБорошно" поделилось информацией о последствиях удара. Также в сети обнародовали свежие фото и видео из российского города.

Согласно анализу, пожар происходит в районе четырех резервуаров по 10 тысяч кубометров нефти. По осторожным оценкам, по меньшей мере два из них уже охвачены огнем.

Из снимков видно, что в этой части нефтебазы была разрушена насосная станция. Территория загрязнена несгоревшей нефтью, которая осталась после разрушения одного из резервуаров объемом 20 тысяч кубометров, а также эстакады и насосной инфраструктуры.

В целом пожар может охватывать до 40 тысяч кубометров горючего, при этом под угрозой остаются еще от 30 до 60 тысяч кубометров в соседних резервуарах.

Что предшествовало

В российском Туапсе в ночь на 1 мая после атаки беспилотников на морской нефтяной терминал местного НПЗ снова вспыхнул пожар.

Взрывы подтвердили местные власти, отметив, что предприятие атаковали дроны. По данным российских медиа, загорелись по меньшей мере два резервуара, а сам терминал остался без электроснабжения – в городе пропал свет и интернет.

К ликвидации пожара привлекли более сотни человек и десятки единиц техники. Это уже четвертая атака на НПЗ и терминал в Туапсе за последние две недели.

Ранее удары фиксировали 16, 20 и 28 апреля: тогда были поражены резервуары, часть из них уничтожена. После одного из обстрелов горящие нефтепродукты распространились по городу.

Напомним,нефтяное пятно, которое появилось после атаки беспилотников на морской терминал "Роснефти" в Туапсе в Черном море, движется в северном направлении. На спутниковом снимке, сделанном недавно, его край появился в 30 км от дворца кремлевского диктатора Владимира Путина.

Также OBOZ.UA сообщал, в Туапсе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

