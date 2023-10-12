Число погибших в результате удара по Грозе возросло: в реанимации скончалась одна из пострадавших

Число погибших гражданских лиц в результате удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области снова возросло. В реанимации больницы скончалась одна из пострадавших – 53-летняя женщина.

Таким образом, Россия убила 56 человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина", – отметил он.

Добавим, 5 октября около 13:15 Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Поисковые работы завершились после 22 часов, тогда было известно о гибели 51 человека. 6 октября количество жертв возросло до 52 – в больнице скончался один из пострадавших. Позже общее количество убитых составило 55 человек.

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В результате удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибших некому оплакивать. Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе на момент атаки. Его сын тоже был военным. Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб в Луганской области. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые привели ракету "Искандер" на село Гроза в Харьковской области. Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации начали сотрудничать с врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Грозе простились с первыми жертвами российского теракта – супругами Николаем и Татьяной Андросовичами. Провести в последний путь родителей из-за границы приехала дочь Екатерина Таранник. Пришли на похороны и друзья пары. Они рассказали, что Николай Адамович был мастером в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а его жена – пенсионерка. Знакомые сетуют, что этим людям удалось выжить под оккупацией, но теперь они погибли от российской ракеты.

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