Число жертв ракетного удара РФ по Одессе 23 июля возросло: под завалами нашли тело женщины. Фото

В Одессе возросло количество жертв российского ракетного удара 23 июля. Под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело женщины.

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Личность погибшей устанавливается. Об этом сообщает Telegram-канал Одесского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ночь на 23 июля российские террористы осуществили массированную ракетную атаку по Одессе. Тогда враг применил ракеты разного типа и базирования. По мирным людям и гражданским объектам террористы запустили ракеты Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибры" с кораблей в Черном море, "Ониксы" и "Искандеры" с территории временно оккупированного Крыма.

Изначально сообщалось об одном погибшем в результате ракетной атаки. Однако спустя несколько дней выяснилось, что жертвой российских оккупантов стал еще один человек. Под завалами частного дома обнаружили тело женщины.

"Стало известно еще об одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по ул. Парковой. Личность погибшей устанавливается", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июля в Одессе были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали. Атака на область осуществлялась с применением различных видов оружия.

Ранее сообщалось, что российские террористы прибегли к мощной атаке по Украине во время грозы ночью 27 июля. Ракета врага попала в портовую инфраструктуру на Одесщине – к сожалению, не обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля во время атаки РФ на порт "Рени" было повреждено румынское судно. Министерство иностранных дел Румынии заявило, что, несмотря на инцидент, корабль смог продолжить движение.

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