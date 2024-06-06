'Сугубо прагматичный подход': Огрызко объяснил, почему Украина отказалась от нескольких пунктов на Саммите мира

Факт, что в Саммите мира в Швейцарии примут участие более ста стран, свидетельствует не только о победе украинской дипломатии. Это также свидетельство "катастрофического поражения России" – в дипломатических отношениях, а в скором будущем и в войне.

Но для дипломатической победы Украина отказалась от ряда пунктов на Саммите мира. Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал известный дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Сейчас РФ вышла на максимум, работает по всем параметрам, по линиям всех возможных спецлурб, по линии МИД России, пропагандисты и политики – все, что только можно, сейчас задействуют. Но если уж сейчас известно о 106 странах на Саммите мира, это значит , что Россия потерпела катастрофическое дипломатическое поражение, и здесь уже с "жеребцами" или без "жеребцов" ситуация не исправится", - отметил Владимир Станиславович.

Украинский дипломат упомянул о "жеребцах" потому, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в Буркина-Фасо официально был награжден орденом Жеребца.

Отказ Украины от всех пунктов повестки дня Саммита мира Владимир Огрызко объяснил "сугубо прагматичным подходом" украинской дипломатии. Первоначально предлагалось десять пунктов так называемой Формулы мира.

"Некоторые из них слишком политизированы в определенной части. Это означает уменьшение количества стран, которые бы приехали на Саммит. Поэтому, я думаю, это сугубо прагматический подход. Нам сейчас нужно продемонстрировать, что подавляющее большинство вменяемого мира за нас. И именно для этого, чтобы не делать слишком резких водоразделов, решили начинать с более или менее нейтральных тем", – отметил дипломат.

Понятно, что даже такие уступки не заставят согласиться с Формулой мира всех. Попытки российского диктатора сорвать Саммит мира отчасти срабатывают. Именно поэтому в настоящее время глава МИД со своими специфическими внешностью и орденом находится в Африке.

"Есть страны, которые зависимы не только от России, но и от Китая. Это в основном страны Африки. Но даже там все понимают, что без Украины они будут голодны. И это читается прямо, чтобы Лавров или Путин там им не говорили"– подчеркнул дипломат.

Однако одного лишь дипломатического решения мировой общественности по поводу войны в Украине будет недостаточно, уверен Владимир Огрызко.

"Подождем сообщений от Вооруженных сил Украины, которые расскажут, каким образом нужно принудить врага к даже не переговорам, а капитуляции", – предложил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на первом Саммите мира в Швейцарии будут подниматься вопросы, в частности, возвращение детей в Украину и обеспечение продовольственной безопасности в мире. Никаких мирных переговоров по Украине на саммите не предусматривается.

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