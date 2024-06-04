Членство в НАТО не является необходимостью: Байден озвучил свое видение гарантий мира для Украины

Мир в Украине президент США Джо Байден рассматривает как гарантирование невозможности Россией оккупировать нашу страну. Для этого, по его мнению, членство в НАТО не есть обязательным.

Своими размышлениями американский лидер поделился в интервью Time. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечить Киев оружием. Что касается нашего вступления в Североатлантический альянс, то Байден, судя по всему, больше против, чем за.

"Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО. Это значит, что у нас есть такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – сказал президент США.

Он напомнил, что не поддерживал "НАТОвизацию" Украины. Мол, когда он был сенатором и находился с месячным визитом в нашей стране, то там "была значительная коррупция, это было обстоятельство, которое действительно все тяготило".

В то же время Байден не считает, что НАТО стало "на скользкий путь" к войне с Россией, помогая Украине. Альянс наоборот будет на этом пути, "если ничего не сделает для Украины", подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что на саммите НАТО в Вашингтоне "мы увидим мощный пакет поддержки Украины". Он будет способствовать нашей евроатлантической интеграции.

– Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что союзники во время встречи в Праге (Чехия) продвинулись в трех вопросах поддержки Киева. Речь идет о лучшей координации НАТО в вопросе поставки оружия и обучения личного состава, определении многолетней финансовой помощи и евроатлантической интеграции.

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