Что будет с украинцами, которых поймают на нарушении комендантского часа в новогоднюю ночь: имеют ли право их мобилизовать

В Украине не отменили комендантский час на Новый год и другие зимние праздники. В Национальной полиции при этом пообещали жестко реагировать на ее нарушения.

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Правоохранители даже намекнули, что желающих погулять в новогоднюю ночь будут передавать работникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Имеют ли право призвать нарушителей в войско и как будет проходить мобилизация в январе, читайте в материале OBOZ.UA.

Как будут наказывать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

В Национальной полиции Украины говорят, что правоохранители усиленно следят за порядком в рождественско-новогодние праздники. Граждан, которых поймают на нарушении комендантского часа, будут задерживать и доставлять в отделы полиции.

Такими украинцами очень интересуются ТЦК, рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни определенного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования", – сказал он в эфире телемарафона.

Как действует комендантский час в Украине – график по областям

– Киев и Киевская область: 00:00 – 05:00

– Винница и Винницкая область: 00:00 – 05:00

– Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00

– Днепр и Днепропетровская область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов)

– Никопольский район Днепропетровской области: 23:00 – 04:00

– Синельниковский район Днепропетровской области: 22:00 – 05:00

– Житомир и Житомирская область: 00:00 – 05:00

– Ужгород и Закарпатская область – нет

– Запорожье и Запорожская область: 23:00 – 05:00 в самом областном центре и территориальных общинах, входящих в состав Запорожского района. Для всех остальных территорий, кроме временно оккупированных, комендантский час будет начинаться в 21:00 и завершаться в 5:00.

– Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00

– Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00

– Львов и Львовская область: 00:00 – 05:00

– Николаев и Николаевская область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова)

– Очаков Николаевской области – 23:00 – 05:00

– Одесса и Одесская область: 00:00 – 05:00

– Полтава и Полтавская область: 00:00 – 04:00

– Ровно и Ровенская область: 00:00 – 05:00

– Сумы и Сумская область: 23:00 – 05:00

– Тернополь и Тернопольская область: 00:00 – 05:00

– Харьков и Харьковская область: 23:00 – 05:00

– Херсон и Херсонская область: 20:00 – 06:00

– Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 – 05:00

– Черкассы и Черкасская область: 00:00 – 04:00

– Черновцы и Черновицкая область: 00:00 – 04:00

– Чернигов и Черниговская область: 00:00 – 04:00

– Донецк и Донецкая область: 21:00 – 05:00

– Луганск и Луганская область: 21:00 – 05:00.

Как будет проходить мобилизация в Украине в январе

Проект нового закона о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду, еще не принят, поэтому в январе 2024 года призыв в ряды ВСУ будет проходить по тем же правилам, что и раньше.

Согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных повестки вручаются адресно, на работе и в публичных местах. Делать это могут не только представители ТЦК, но и представители органов местной власти, ЖЭКов, ОСМД и руководители предприятий любой формы собственности.

Повестки вручают лично под подпись. Другие формы уведомления не несут уголовной или административной ответственности в случае нарушения правил учета или уклонения от мобилизации.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фите ранее напомнил, что после первой повестки никто на войну не отправляет. Она выдается для уточнения учетных данных, семейного положения, наличия причин для отсрочки и прохождения медкомиссии.

"Если ваше здоровье в порядке, профессия нужна, а причин для отсрочки от службы в армии нет, ТЦК выписывает другую повестку. За ней вы уже отправляетесь в учебный центр. Там вы проходите обучение – минимально месяц, а еще две недели на согласование подразделения", – сказал Фитьо.

Только после прохождения подготовки, которая может длиться до трех месяцев, мобилизованный отправляется на службу в свою воинскую часть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может лишиться отсрочки согласно новому законопроекту о мобилизации и могут ли начать призывать в армию женщин. При этом в Офисе президента заверили, что проект нового закона не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

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