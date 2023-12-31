Кто будет вручать повестки украинцам с 1 января и могут ли сразу забрать на фронт: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчинам призывного возраста вручают повестки в территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Делать это могут не только представители ТЦК.

Видео дня

Также такое право имеют представители органов местной власти, ЖЭКов, ОСМД и руководители предприятий любой формы собственности. В настоящее время законопроект о мобилизации еще не принят, поэтому в силе остаются действовавшие ранее правила.

В Порядке организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных отмечается, что повестки вручаются призывникам уполномоченными лицами адресно, на работе и в публичных местах. Раньше мы рассказывали, на что следует обращать внимание во избежание недоразумений в случае вручения повестки на блокпосту.

Также следует отметить, что повестки в Украине вручают лично под подпись. Другие формы уведомления не несут ответственности для военнообязанных или призывников за нарушение правил учета или уклонения от мобилизации – то есть лицо нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности.

Значит ли повестка отправку на войну

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона напомнил, что после первой повестки никто на войну не отправляет. Она выдается для уточнения учетных данных гражданина Украины призывного возраста, его семейного положения, причин для отсрочки и прохождения медкомиссии для определения состояния здоровья.

"Если ваше здоровье в порядке, профессия нужна, а причин для отсрочки от службы в армии нет, ТЦК выписывает другую повестку. По ней вы уже отправляетесь в учебный центр. Там вы проходите обучение – минимально месяц, а еще две недели на слаживание подразделения", – сказал Фитьо.

Только после прохождения подготовки, которая для более сложных боевых профессий может длиться от двух до трех месяцев, мобилизованный попадает в свою воинскую часть, где начинает выполнять соответствующие задачи.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, что будет с мобилизацией в Украине в 2024 году, кого сразу заберут на фронт, а кто получит отсрочку. Также мы писали о том, что ждет инвалидов III группы в случае принятия нового законопроекта о мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!