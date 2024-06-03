Что грозит ограниченно пригодным, которые не пройдут перекомиссию, и какие нюансы следует знать: разъяснение

Если военнообязанный, у которого ранее был статус "ограниченно пригодного", не пройдет перекомиссию, он может попасть под административную ответственность. Наказание предусматривает штраф – от 17 тысяч до 25 тысяч гривен.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель юридической компании Марко Коломоец. Согласно новым правилам, "ограниченно пригодные" до 4 февраля 2025 года (в течение девяти месяцев после 4 мая, даты вступления в силу закона №3621-IX) должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Эти лица получат новый статус: полностью пригоден к военной службе, пригоден к службе в ТЦК и СП, в военных вузах, медицинских подразделениях и т.д., временно непригоден, непригоден.

Решение будут принимать исходя из состояния здоровья человека. "Пригодность будут определять не по самой болезни, а по степени поражения определенных органов и насколько это мешает нормальной работе организма", – объяснил юрист.

По его мнению, теперь ВВК имеет больше полномочий, но изменился также и список болезней.

"Те, например, с которыми люди были "ограниченно годными", сейчас стали "полностью годными". Есть наоборот, когда раньше был с этой болезнью "пригоден", а сейчас нет. Этот приказ внес много изменений", – сказал эксперт.

Коломоец напомнил, что перекомиссию "ограниченно пригодные" должны пройти в течение девяти месяцев. Но вместе с этим в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает два месяца для обновления данных.

"Поэтому мой совет сделать все за один раз: обновить данные и пройти повторную медкомиссию", – сказал он.

Изменения юрист считает улучшениями – потому что до этого статус "ограниченно пригодный" не предусматривал детальных разъяснений, какой работой может заниматься человек. "Теперь есть четкое понимание, где ты должен служить, если ты пригоден к службе именно в ТЦК, в военно-учебных заведениях", – отметил Коломоец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил: автоматического перевода в категорию пригодных или непригодных не существует. Поэтому все военнообязанные, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти ВВК.

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