Новый закон о мобилизации в Украине: возможен ли автоматический перевод в категорию 'непригодных'

Автоматического перевода в категорию пригодных или непригодных – нет. Все военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, должны в течение 9 месяцев повторно пройти ВЛК.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил на Youtube-канале ведомства. Так он прокомментировал новую редакцию закона о мобилизации по данному пункту.

"В течение 9 месяцев граждане Украины, признанные ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая 2024 года, подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе. Вопрос о пригодности или непригодности к военной службе решает исключительно ВЛК", – пояснил Лазуткин.

По его словам, направление военнообязанных граждан на ВЛК могут быть выданы только после обновления персональных данных. Тогда военно-врачебная комиссия уже решит пригодность/непригодность к военной службе.

Напомним, с 18 мая 2024 года при пересечении границы Украины граждане нашей страны призывного возраста обязаны подтвердить право на выезд за пределы государства. Также им необходимо предоставлять военно-учетные документы.

Кроме того, согласно закрепленным в законе нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через е-кабинет.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.