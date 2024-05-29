Ограниченно пригодные в Украине должны пройти перекомиссию: что нужно знать
В Украине с 4 мая отменили статус ограниченной пригодности к военной службе. Военнообязанные, ранее имевшие такой статус, должны перепройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
По выводам повторного медосмотра они будут признаны пригодными или непригодными. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Почему в Украине отменили статус "ограниченно пригодных"
4 мая в Украине вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту №3621-IX, подписанный президентом Владимиром Зеленским еще 2 апреля. Он, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный" и обязывает перепройти ВВК.
Ранее считавшиеся "ограниченно пригодными" призывники получат новую категорию: они будут признаны пригодными или непригодными.
Когда нужно перепройти ВВК
В Минобороны напоминают, что повторную ВВК следует пройти в течение девяти месяцев после вступления в силу закона №3621-IX. Поскольку закон вступил в силу 4 мая, идти на перекомиссию необходимо до 4 февраля 2025 года.
"Ограниченно" пригодных в основном начали вызывать на ВЛК с 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации.
Также бывшие "ограниченно пригодные" должны обновить свои данные в ТЦК.
Какие статусы будут предоставлять "ограниченно подходящим"
Согласно закону о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, бывшие "ограниченно пригодные" после ВВК получат один из следующих статусов:
– непригодны к военной службе – их будут исключать с военного учета;
– непригодные к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;
– временно непригодные – таких призывников направят на лечение, предоставят отпуск или на время освободят от служебных обязанностей;
– пригодные к службе только по некоторым направлениям: в ТЦК, частях обеспечения, подразделениях связи, логистике или медицине, учебных центрах и высших военных вузах;
– пригодные к службе – таким гражданам могут выдать боевую повестку.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что автоматического перевода в категорию пригодных или непригодных не существует. Все военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти ВВК.
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