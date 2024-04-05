Что грозит за неявку в ТЦК и какие причины могут освободить от наказания: разъяснение

После получения повестки военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки – военкомат – в указанный день и время. За неявку грозит наказание, но есть три законных причины, согласно которым лицо может не прийти в военкомат.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин. А начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой объяснил, что устанавливается наказание в случае неявки за повесткой.

Следовательно, уважительные причины неявки в ТЦК:

Болезнь, препятствующая самостоятельному передвижению;

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, родителями или жены, которые должны проживать вместе с военнообязанным. Кроме того, не должно быть близких родственников, которые могут взять на себя эту обязанность;

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

При неявке без уважительной причины вид наказания зависит от типа врученной повестки.

Если неявка произошла по повестке, целью которой было уточнение регистрационных данных и прохождение медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии, тогда предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен.

В случае повторной неявки в течение года санкции для лица, уже подвергнутого административному взысканию, могут быть на уровне от 3400 до 5100 гривен.

В то же время, за неявку по мобилизационному вызову предусматривается уголовная ответственность согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины и наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает : возможность создания электронного военнообязанного кабинета, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, усовершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса обретения статуса УБД .

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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