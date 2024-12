Что происходит на Курщине в канун Нового года и какие силы задействовала Россия: анализ ISW

Войска РФ недавно продвинулись на украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся там с августа боев и, вероятно, отбили некоторые населенные пункты. На территории региона действуют российские десантники и кадыровцы со спецназа "Ахмат".

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 30 декабря. Аналитики традиционно ссылаются на геолокационные кадры, российские и украинские источники.

Согласно ним, подразделения армии РФ недавно имели продвижения на северо-востоке Махновки (юго-восток от Суджи) и якобы отбили Черкасскую Конопельку (юго-восток от Суджи). Аналитики предполагают, что это произошло не в течение последнего дня.

Российские провоенные блогеры утверждали, что ВС РФ, включая подразделения 11-й воздушно-десантной бригады, "захватили" Агроном к востоку от города Суджа. Однако ISW не обнаружил визуальных доказательств этого заявления.

При этом российские источники указали, что украинские войска атаковали части ВС РФ в неуказанных районах Курской области.

Сообщается, что вблизи Суджи действуют силы чеченского спецназа "Ахмат", а в Кореневском районе – подразделения российской 83-й бригады воздушно-десантных войск.

Оперативный штаб армии РФ на Курщине утверждал, якобы российская ПВО 30 декабря сбила над регионом три украинские ракеты. Хотя в тот день россияне жаловались на взрывы в городе Льгов и заявили о прилетах по расположению войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве обороны США подтверждают, что потери КНДР на Курщине составляют около тысячи солдат. Специалисты говорят, что северокорейские силы, привлеченные РФ к штурмам, не показывают эффективности на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!