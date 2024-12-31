На Курщине погибли около тысячи военных КНДР, они не эффективны на поле боя – Пентагон

В министерстве обороны США подтверждают, что потери среди солдат Северной Кореи, которые воюют за войска России против ВСУ на Курщине, составляют приблизительно тысячу человек. Военные КНДР не показывают эффективности на поле боя.

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Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 30 декабря. Ее слова процитировали на официальном сайте американского оборонного ведомства.

"Белый дом недавно объявил, что около 1000 солдат [Корейской Народно-Демократической Республики] были убиты или ранены в Курской области. Это также наша оценка", – сказала Сингх.

Она отметила, что военные Северной Кореи не эффективны в боях в Курской области, где Силы обороны проводят операцию, и несут большие потери.

Напомним, что советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби ранее сказал, что военные КНДР, принимающие участие в войне России против Украины, несут очень большие потери. Только за одну неделю на Курщине украинцами было убито или ранено более тысячи солдат КНДР.

Такие потери объясняются отношением командиров оккупантов к солдатам КНДР. Последних заставляют пешком идти в атаки.

В то же время президент Владимир Зеленский 23 декабря озвучил, что на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 3 тысяч военных из КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что армия РФ продолжает использовать солдат из КНДР для "мясных" штурмов в Курской области. Раньше корейцы шли на штурмы по 1-2 солдата, а сейчас продвигаются по 30-50 человек одновременно.

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