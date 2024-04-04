Что ждет военных и военнообязанных, признанных непригодными: объяснение Минобороны

С 4 апреля 2024 года вступает в силу законопроект о мобилизации №3621-IX. Он, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

В Минобороны объяснили, что теперь ждет ожидающих военных и военнообязанных, имеющих этот статус. Там отметили, что отмена категории "ограниченно предатный" не означает автоматического обретения другого статуса (пригодный или непригодный).

В ведомстве подчеркнули, что в течение трех месяцев правительство должно утвердить обновленный список заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе. Однако все "ограниченно пригодные" должны в течение 9 месяцев (т.е. до 4 февраля 2025 года) повторно пройти военно-врачебные комиссии (ВЛК).

По результатам повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы. Тех же, кого сочтут годными, ее продолжат.

Что касается военнообязанных, то признанные непригодными будут исключены из военного учета, а пригодными смогут проходить военную службу.

Напомним, что новый законопроект также предусматривает введение изменений в правила мобилизации студентов, аспирантов и докторантов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал законы об электронном кабинете военнообязанного и об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит призвать в ряды ВСУ военнообязанных 25-ти и 26-летних граждан.

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