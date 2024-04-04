Могут ли мобилизовать студентов и аспирантов во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине во время военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от военной службы. Однако речь идет только о мужчинах военнообязанного возраста, которые получают образование на дневной или дуальной форме обучения.

Забрать в ряды ВСУ такого студента, аспиранта, докторанта могут только по его собственному желанию. OBOZ.UA рассказывает, что об этом говорит законодательство и какие его нюансы нужно знать во время войны.

Отсрочка от мобилизации студентов

Она распространяется на соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся только по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее полученного.

Порядок получения уровней образования указан в ст. 10 II раздела закона об образовании.

Отметим также, что соискатели образования после окончания бакалавриата и перед тем, как поступить на магистратуру, не считаются студентами, поэтому права на отсрочку не имеют.

По словам юристов, в целом для таких мужчин отсрочка является скорее их правом, а не абсолютом. Те студенты или аспиранты, докторанты, стремящиеся от нее избавиться, должны посетить ТЦК и написать заявление о желании вступить в войско. После этого добровольца могут мобилизовать или предложить заключить контракт с ВСУ.

Особенности отсрочки для аспирантов

Согласно законопроекту о мобилизации №10449, аспиранты, получающие образование на условиях контракта, подлежали призыву на время мобилизации.

Однако в Раде заявили, что не может быть разделения на обучающихся в аспирантуре по контракту и тех, кто получает образование на бюджете. Нардепы говорят, что это неконституционно – нарушается принцип равенства.

Так, в проекте закона убрали это разделение и теперь все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения. В новой редакции документа отмечается, что мобилизации в особый период не подлежат:

– соискатели профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают следующий уровень образования:

– докторанты и лица, зачисленные в интернатуру.

Хотя Министерство образования еще должно разработать механизмы, в том числе и путем экзаменов, чтобы лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеющие соответствующих знаний, не злоупотребляли бы этим правом при поступлении в аспирантуру.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подписал законы об электронном кабинете военнообязанного и об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит призвать в ряды ВСУ военнообязанных 25-ти и 26-летних граждан.

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