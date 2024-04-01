"Чтобы не осталось вообще ничего": в России признались, что всю Украину хотят превратить в "санитарную зону". Видео

Кремлевский пропагандист Сергей Мардан размечтался о полном уничтожении Украины. Он считает, что всю территорию страны нужно превратить в "санитарную зону", где не смогут жить люди, "разобрать Украину на кирпичи".

Соответствующие заявления прозвучали в авторской программе украинофоба, которую транслируют на "Соловьев Live" (поддерживается "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией"). Z-фанат порадовался массированным обстрелам Украины и намекнул, что тактика уничтожения критической инфраструктуры будет продолжаться.

Осторожно, видео снято пропагандой!

"А что будет дальше? Да мы целую неделю видим, что будет дальше. Дальше вся Украина будет методично превращаться в "санитарную зону", – заявил россиянин.

Он спросил сам у себя, что такое "санитарная зона". "Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты, транспортные развязки, где не ходит железная дорога. Где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди", – сказал Мардан.

Мол, есть "абсолютно полный консенсус" вокруг идеи, что "Украину надо разобрать на кирпичи". "Чтобы там не осталось вообще ничего", – добавил помощник Кремля.

В России 54-летнего Сергея Мардана/Лелеку (настоящая фамилия – Ключенков) называют "журналистом и публицистом".

Он активно распространяет роспропаганду и неоднократно делал скандальные заявления. Например, предлагал украинских учителей на временно оккупированных территориях, если они не хотят сотрудничать, помещать в "локальный ГУЛАГ".

Женат, имеет двух детей. Проживает в Москве (по данным "OSINT Бджоли").

Летом 2023 года Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому пропагандисту о подозрении по трем статьям УК:

– ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);

– ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения).

Как писал OBOZ.UA, ранее кремлевский топ-пропагандист Владимир Соловьев размечтался, что Россия сможет победить Украину, однако призвал россиян готовиться к следующей войне.

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