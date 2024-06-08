'Чудо-оружие'? Что означает для Украины получение немецких ракет Taurus

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не отрицает, что в будущем Украина сможет получить крылатые ракеты Taurus. Однако пока позиция немецкого правительства насчет этого вооружения остается неизменной.

Более того, даже если Берлин решится на предоставление Taurus, это не изменит существенно ситуацию на поле боя. Об этом "24 каналу" заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, Германия оказывает хорошую помощь для ВСУ, однако не хочет предоставлять именно крылатые ракеты Taurus. Шарп уверен, что Берлин вряд ли кардинально изменит позицию.

"Многие страны, предоставляя военную помощь Украине, фактически делают это за немецкий счет. Немцы компенсируют им или деньгами, или оружием. Например, советские боеприпасы и вооружение, которые передавались Украине, особенно в начале войны. Но Taurus – это "идея фикс" для канцлера Шольца", – сказал военный обозреватель.

Также он подчеркнули, что ракеты Taurus близки по своим характеристикам к Storm Shadow и SCALP, которые уже есть на вооружении украинских войск. Поэтом немецкие ракеты не смогут переломить ход войны.

При этом Шарп добавил, что получение Taurus дало бы украинским войскам дополнительное количество средств для поражения целей. Однако важно учитывать, что Германия вряд ли разрешит наносить удары по территории России.

"Но в любом случае этих Taurus было бы мало. Taurus не является чудо-оружием. Это был бы такой важный кирпичик в обороноспособность Украины, но не более", – заявил военный обозреватель.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть по большому счету это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Напомним, 6 июня Шольц заявил, что Германия разрешает Силам обороны Украины применять немецкое вооружение для ударов по военным целям на территории России, чтобы защитить Харьковскую область. Однако дальнобойные ракеты Taurus Берлин Киеву пока не будет передавать.

Ранее Шольц озвучил новую причину, почему не может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он сказал, что выбирать цели для этих ракет, а также программировать их, должны только немецкие военнослужащие.

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