Чуть не дотянули до нового рекорда: в Генштабе озвучили потери армии РФ в августе 2026 года

В течение августа Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 42 020 захватчиков. Этот показатель почти побил рекорд потерь оккупантов, установленный ими в июле – 42 860 человек.

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При этом за три месяца лета противник потерял 124 170 военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

Что известно

В Генштабе отметили, что ориентировочные потери противника в живой силе в августе составили 42 020 оккупантов.

Статистика российских потерь за три летних месяца выглядит следующим образом:

В июне потери захватчиков составили 39 290 человек

За июль: 42 860 человек

За август: 42 020 человек

Таким образом, всего за три летних месяца противник потерял 124 170 военнослужащих. И это, как отметили в Генштабе ВСУ, на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины уничтожили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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Отметим, что рекорд потерь оккупантов за все время войны против Украины был зафиксирован в июле – тогда российская оккупационная армия сократилась на 42 860 человек. Таким образом, в августе захватчики, потеряв за месяц 42 020 военнослужащих, чуть не установили новый рекорд.

В 2026 году динамика потерь российской армии постепенно нарастала: в январе РФ потеряла 31 710 человек, в феврале – 26 090, в марте – 31 960, в апреле – 32 980, в мае – 33 760, в июне – 39 290, а в июле – 42 860 военнослужащих.

Топ-10 месяцев по количеству потерь армии РФ в войне против Украины:

в июле 2026 года – 42 860 человек – абсолютный рекорд с начала войны; в октябре 2024 года – 41 980 человек – пик осеннего наступления на Донбассе; ноябрь 2024 года – 41 160 человек; июнь 2026 года – 39 290 человек; декабрь 2024 года – 39 230 человек; май 2024 года – 38 940 человек – начало Харьковской наступательной операции РФ; сентябрь 2024 года – 38 130 человек – активные бои на Покровском и Кураховском направлениях; май 2026 года – 33 760 человек; апрель 2026 года – 32 980 человек; июнь 2025 года – 32 040 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы обороны Украины за сутки 31 августа сократили численность российской оккупационной армии на 1440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 489 тыс. 640 человек.

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