'Дала 'прикурить' советским системам': Маляр рассказала о преимуществах гаубицы M777 на поле боя в Украине

Британско-американская гаубица M777 на голову превосходит гаубицы советского производства. Она проста, но очень эффективна в работе, бьет точнее и дальше, чем достают советские пушки.

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Впервые о применении М777 стало известно в мае прошлого года, эти гаубицы отлично показали себя, в частности, при форсировании россиянами Северского Донца в Луганской области, когда за знакомство с этим оружием захватчики заплатили четырьмя сотнями ликвидированных солдат и сотней единиц техники. О преимуществах гаубицы, которую из-за названия и молниеносности работы украинские воины назвали "три топора", рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, 155-миллиметровая легкая буксируемая гаубица британско-американской разработки Lightweight Towed Howitzer M777 давно стала любимицей украинских воинов.

"За три семерки в названии украинские военные называют ее "три топора". М777 способна "рубить" от 5 до 2 выстрелов в минуту в зависимости от интенсивности боевых действий. Так же на 40 километров, точно и быстро мало какая рашистская пушка может добить" , – отметила Маляр.

Среди преимуществ этой гаубицы – ее вес: она весит почти вдвое меньше, чем советский "Гиацинт-Б". К тому же, в отличие от советских пушек, у М777 продумана каждая мелочь, что делает ее простым, но очень эффективным оружием.

"Расчет ею проще оперировать, менять направления, есть возможность быстрее работать по разным целям, точнее вести огонь", – рассказала заместитель министра обороны об отзывах артиллеристов.

Впервые о применении М777 на фронтах российско-украинской войны стало известно в мае 2022 года. И уже тогда эти гаубицы показали себя во всей красе.

"В бою М777 дала "прикурить" советским системам. Она опережает их по всем параметрам: точность и дальность выстрела выше, мобильность и эргономика лучше. А бьют "три топора" в два раза болезненнее благодаря почти 11 кг взрывчатого вещества против 6 кг в 152-мм советских снарядах. То есть разлетаются орки еще дальше и еще выше", – констатировала Маляр.

Ряд случаев, когда М777 сделала захватчикам очень больно, получили особую огласку. Так, именно с помощью пяти прямых попаданий из этой гаубицы вблизи Белогоровки в Луганской области украинские воины превратили в пепел 40 единиц вражеской техники.

Еще более болезненной для оккупантов была работа "трех семерок" по российским войскам во время их попытки форсировать реку Северский Донец. Тогда захватчики потеряли около 400 солдат и 100 единиц техники.

"Сейчас гаубица полностью "влилась" в украинскую артиллерийскую семью. Для артиллеристов ВСУ она уже "своя". Днем подразделение из М777 чаще работает с "птичкой" БПЛА и корректировкой. Ночью отрабатывает плановые цели. Наши артиллеристы уже давно научились обслуживать М777 и ремонтировать небольшие неисправности на месте. Знают полностью все нюансы и "характер" своей пушки, поэтому проблем по минусованию рашистов нет", – подчеркнула Маляр.

Замминистра также уверяет, что эти гаубицы "в последнее время для Победы работают еще активнее, снарядов М777 не жалеет". И практически каждый раз, утверждает она, применение "трех семерок" приносит результат в виде уничтоженного расположения оккупантов или очередного склада БК.

Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом захватчики несут потери. Так, накануне, 14 августа, украинские воины ликвидировали еще 540 оккупантов и 314 вертолет войск РФ. Особенно тщательно защитники "демилитаризируют" российскую артиллерию: за сутки было уничтожено 29 вражеских артсистем, а также три комплекса ПВО.

Безвозвратные потери России в живой силе к утру 15 августа достигли 254 920 человек.