"Дальнобойные санкции" в действии: в ГУР объяснили, как российская авиация становится зависимой от импорта

Дальнобойные удары Сил обороны привели к существенному сокращению производства авиационного топлива в РФ. Поэтому Россия была вынуждена искать его за рубежом, ведь топливо необходимо ей для заправки военной авиации и реактивных ударных дронов типа "Герань".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Военная разведка установила, что в РФ уже завезено десятки тысяч тонн авиационного топлива Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

Россия попадает в зависимость от импорта авиатоплива

На фоне сокращения производства авиационного керосина в России после точных ударов Сил обороны Москва вынуждена не только ограничивать его экспорт, но и искать пути импорта авиатоплива. Ведь в нём нуждаются как гражданская авиация РФ, так и военные самолёты, задействованные в войне против Украины.

Россиян интересует иностранное авиатопливо Jet A-1 – аналог российско-советского топлива для газотурбинных авиационных двигателей ТС-1 и РТ.

"Jet A-1 полностью совместимо и пригодно для использования российскими самолетами, находящимися на вооружении вооруженных сил страны-агрессора — МиГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС (МСМ)", – отметили в ГУР.

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Также это топливо может использоваться для заправки реактивных ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" с турбореактивными двигателями типа Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими копиями ТРД-2000

"Документально подтверждено, что оснащенные двигателями ПС-90А-76 российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, которые используются Министерством обороны РФ для транспортировки вооружения и военной техники, в частности оперативно-тактических ракетных комплексов, используют топливо стандарта Jet A-1 вместо рекомендованного заводом-изготовителем – ТС-1 (ГОСТ 10227-86)", – сообщили в ГУР.

Как устроен "теневой" импорт

Военная разведка Украины установила географию поставок иностранного авиационного топлива и морские логистические схемы с привлечением танкеров российского "теневого флота", капитанов из зарубежных стран и компаний, связанных с обеспечением потребностей министерства обороны РФ.

По данным ГУР, три танкера "теневого флота" уже доставили в российские порты в Санкт-Петербурге и Владивостоке 70 тыс. тонн топлива стандарта Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

Речь идет о судах HANNA (ИМО 9397456, ходит под флагом Панамы и находится под санкциями Украины), CAPIBARA (ИМО 9267027, плавающее под флагом Индонезии и находящееся под санкциями Украины) и российское судно ASTORIA ( ИМО 9166314), находящееся под санкциями Великобритании, Украины, Австралии, ЕС, Швейцарии и Канады).

ASTORIA под руководством гражданина России, капитана Андрея Михайловского, доставила в начале августа этого года почти 11 тыс. тонн авиатоплива в российский порт Владивосток из порта Ульсан в Южной Корее.

Этот стратегический груз был доставлен по заказу российского нефтегазодобывающего холдинга АО "Независимая нефтегазовая компания" (ИНН 7704233903), находящегося под санкциями Украины.

Известно, что АО "Независимая нефтегазовая компания" поставляет топливо ООО "ТЗК-АЭРО2 (ИНН 2724152185) на миллиардные суммы. ООО "ТЗК-АЭРО", со своей стороны, на основании государственных контрактов обеспечивает потребности вооруженных сил, ФСБ и других военных формирований РФ.

Компания Caliph Energy Trading FZE ( ОАЭ) также была вовлечена в поставки в Россию корейского авиатоплива.

HANNA под руководством капитана Гагана ( гражданина Индии) и CAPIBARA под руководством капитана Рефли Джонни Сумуала (гражданина Индонезии) в августе 2026 года доставили в общей сложности почти 59 тыс. тонн авиационного топлива из египетского порта Эль-Дехейла в терминал АО "Петербургский нефтяной терминал".

В цепочку поставок были вовлечены нефтеперерабатывающий завод MIDOR ( Middle East Oil Refinery), Государственная нефтяная корпорация Египта (EGPC) и трейдинговая компания Vernal Overseas FZE (ОАЭ). Также к импорту Jet A-1 из Египта привлечены российские компании ООО "КОНТУР СПБ" (ИНН 7810220078), находящаяся под санкциями ЕС и Швейцарии, и ООО "ЮМФ агент" (ИНН 7805691160).

Известно, что ООО "КОНТУР СПБ" обеспечивает поставки для нужд министерства обороны РФ по государственным контрактам.

Как сообщал OBOZ.UA, военная разведка установила, что Россия намерена вооружить гражданские суда и нарастить производство баллистического оружия.

Кроме того, по данным ГУР, Россия запрашивает у КНДР новые баллистические ракеты KN-30.

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