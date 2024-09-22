'Дальше Молдова и Грузия': Писториус предупредил Запад о последствиях в случае поражения Украины

В Германии признали, что поддержка Украины в ее войне против России обходится для ФРГ дорого. Однако поражение украинцев из-за прекращения этой помощи обойдется намного дороже.

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Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в ходе дискуссии, организованной немецкой газетой Die Zeit, передает "Укринформ". Он призвал тех, кто легкомысленно призывает к прекращению поддержки Украины, потому что "это не наша война", учитывать возможные последствия.

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за того, что мы или Запад в целом перестанем поддерживать ее, то завтра Украины уже не будет. И да, поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже. Не только с точки зрения военной угрозы со стороны Путина, но и из-за потока беженцев из Украины, который это спровоцирует", – сказал политик.

Он отметил, что своими действиями российский диктатор Владимир Путин "растаптывает основанный на правилах международный порядок". Если ему разрешат достичь поставленных целей, то он решит, что Запад слаб и он может делать, что хочет.

По словам министра, если Украина проиграет в войне, развязанной РФ, следующими жертвами Москвы могут стать Молдова и Грузия, а, возможно, даже зона НАТО в виде стран Балтии.

"Какой сигнал это посылает другим автократиям в мире, которые, по сути, только и ждут, чтобы им показали, что Запад не готов отстаивать международный порядок? И именно поэтому так важно, чтобы мы это делали (поддерживали Украину – Ред.), и так долго, как это будет необходимо. И по крайней мере, пока Украина сможет сказать, что теперь мы можем посадить Путина за стол переговоров", – подчеркнул Писториус.

Глава минобороны Германии добавил, что сейчас нужно делать все для того, чтобы вернуть мир в Европе, но "пока нет никаких признаков того, что мирное и безопасное сосуществование с Россией вернется в ближайшее время". Путин "не дал понять, что готов это сделать (пойти на мирное урегулирование – Ред.), по крайней мере на условиях, хотя бы отдаленно приемлемых для Украины".

"Я считаю, что нам следует продолжать оказывать украинцам всю возможную поддержку, чтобы они смогли оказаться в ситуации, при которой они смогут достичь этой цели. И в то же время я считаю, что мы должны быть еще жестче в наших санкциях против России. Все еще существует слишком много лазеек", – резюмировал глава оборонного ведомства ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия вместе с партнерами готовит очередной пакет помощи Украине. Речь идет о вооружениях на сумму 1,4 млрд евро.

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