Данилов: из 'красных линий' Путина Украина уже свила веревку, на которой повесит российский имперский труп

Украина будет отвечать на ракетные атаки российских войск на мирные города и убийства гражданских увеличением количества и масштабов ударов по оккупационным войскам. Никто в нашем государстве уже не боится угроз Кремля последствиями за "пресечение красных линий".

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Шантаж и террор в конце концов обернутся для России распадом, захватчиков ожидает немало неприятных "сюрпризов" уже совсем скоро. Об этом написал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, добавив, что из "красных линий" президента РФ Владимира Путина Украина уже свила веревку, на которой будет висеть "российский имперский труп".

После жестоких атак на украинские города, в частности, на Николаев и Одессу, из-за которых страдают и гибнут гражданские, Данилов пообещал России достойный ответ.

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала во все "красные линии" Путина, свела с них веревку, на которой повесит российский имперский труп. Попытки запугать возымеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ответ захватчики, по словам Данилова, получат и на суше, и в море.

"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", – анонсировал чиновник.

В то же время он не удержался от напоминания пророссийским депутатам на юге нашего государства о том, что устраивающий Россия террор, в частности, против одесситов – это в известной степени и их "заслуга".

"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", – заметил Данилов.

Напомним, в ночь на 20 июля оккупанты атаковали юг Украины.

В центре Одессы в результате удара разрушено админздание. Также повреждены многие дома рядом – пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок. Во время тушения пожара на месте одного из прилетов получил тепловой удар спасатель.

По состоянию на 11.00 было известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

Также повреждения получило здание генерального консульства Китая в Одессе.

В Одесской области также фиксировались прилеты по области: там захватчики целились преимущественно по складским помещениям.

В Николаеве враг ударил по жилому дому в центре города. На 12 часов известно о по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых пятеро детей, младшему нет и года. Также сообщалось о погибшем.

Как уточнили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, этой ночью российские войска целились по домам, портам и торговым сетям. За ночь силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов.

В общей сложности враг выпустил по 19 дронов-камикадзе и ракет. В то же время, большинство из запущенных ракет украинские ПВО не могут сбивать. Речь идет о четырех крылатых ракетах воздушного базирования Х-22, двигающихся по баллистической траектории, а также семи противокорабельных "Ониксах", которые крайне сложно сбивать из-за значительной скорости и малой высоты полета.

И те, и другие запускались с временно оккупированного Крыма и Черного моря.

На атаки по мирным городам, портовой и зерновой инфраструктуре и угрозам РФ атаковать гражданские суда в Черном море ответ дали в Минобороны Украины. Оккупантам напомнили о судьбе крейсера "Москва" и отметили, что Украина с 21 июля будет рассматривать все корабли, направляющиеся в российские или оккупированные Россией украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов – со всеми вытекающими последствиями.