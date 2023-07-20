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В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,3 т.
В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

В результате ночной атаки российских войск пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе. На появившихся в сети фотографиях видно выбитое стекло в здании, однако не исключено, что с другой стороны повреждения более серьезные.

Видео дня

О поражении здания консульства КНР сообщил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер, пишут местные Telegram-каналы. Также они публикуют фотографии со зданием после ночной атаки.

"Пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщил Олег Кипер", – пишут местные паблики.

В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

Повреждение консульства КНР подтверждает также народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"В Одессе после ракетного удара пострадало консульство Китая. Очень интересно, что на это скажут в Пекине?" – написал он.

Гончаренко также опубликовал фотографии со зданием консульства.

"Консульство Китая в Одессе сейчас выглядит вот так. Видно разбитое стекло. Но мы не видим другую сторону здания со стороны порта. Поэтому есть вероятность, что здание пострадало больше", – отметил он.

В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая
В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

Напомним, в ночь на 20 июля оккупанты атаковали юг Украины.

В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

В центре Одессы в результате удара разрушено админздание. Также повреждены много домов рядом – пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок. Во время тушения пожара на месте одного из прилетов получил тепловой удар спасатель.

По состоянию на 11.00 было известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

В Одесской области также фиксировались прилеты по области: там захватчики целились преимущественно по складским помещениям.

В Николаеве враг ударил по жилому дому в центре города. На 12 часов известно о по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых пятеро детей, младшему нет и года. Также сообщалось о погибшем.

В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

Повреждения получили пять многоэтажек, а также гаражи.

Как уточнили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, этой ночью российские войска целились по домам, портам и торговым сетям. За ночь силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов.

В общей сложности враг выпустил по 19 дронов-камикадзе и ракет. В то же время, большинство из запущенных ракет украинские ПВО не могут сбивать. Речь идет о четырех крылатых ракетах воздушного базирования Х-22, двигающихся по баллистической траектории, а также семи противокорабельных "Ониксах", которые крайне сложно сбивать из-за значительной скорости и малой высоты полета.

И те, и другие запускались со временно оккупированного Крыма и Черного моря.

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