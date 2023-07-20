В Одессе в результате ракетного удара РФ пострадало консульство Китая

В результате ночной атаки российских войск пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе. На появившихся в сети фотографиях видно выбитое стекло в здании, однако не исключено, что с другой стороны повреждения более серьезные.

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О поражении здания консульства КНР сообщил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер, пишут местные Telegram-каналы. Также они публикуют фотографии со зданием после ночной атаки.

"Пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщил Олег Кипер", – пишут местные паблики.

Повреждение консульства КНР подтверждает также народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"В Одессе после ракетного удара пострадало консульство Китая. Очень интересно, что на это скажут в Пекине?" – написал он.

Гончаренко также опубликовал фотографии со зданием консульства.

"Консульство Китая в Одессе сейчас выглядит вот так. Видно разбитое стекло. Но мы не видим другую сторону здания со стороны порта. Поэтому есть вероятность, что здание пострадало больше", – отметил он.

Напомним, в ночь на 20 июля оккупанты атаковали юг Украины.

В центре Одессы в результате удара разрушено админздание. Также повреждены много домов рядом – пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них ребенок. Во время тушения пожара на месте одного из прилетов получил тепловой удар спасатель.

По состоянию на 11.00 было известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

В Одесской области также фиксировались прилеты по области: там захватчики целились преимущественно по складским помещениям.

В Николаеве враг ударил по жилому дому в центре города. На 12 часов известно о по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых пятеро детей, младшему нет и года. Также сообщалось о погибшем.

Повреждения получили пять многоэтажек, а также гаражи.

Как уточнили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, этой ночью российские войска целились по домам, портам и торговым сетям. За ночь силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов.

В общей сложности враг выпустил по 19 дронов-камикадзе и ракет. В то же время, большинство из запущенных ракет украинские ПВО не могут сбивать. Речь идет о четырех крылатых ракетах воздушного базирования Х-22, двигающихся по баллистической траектории, а также семи противокорабельных "Ониксах", которые крайне сложно сбивать из-за значительной скорости и малой высоты полета.

И те, и другие запускались со временно оккупированного Крыма и Черного моря.