Данилов назвал приоритет Сил обороны на данном этапе войны против РФ

Украинские защитники одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. В то же время российские оккупационные войска пытаются активно противодействовать наступлению Сил обороны.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что захватчики активизировали боевые действия на востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь из воздушно-десантных войск.

"Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, враг концентрирует дополнительные силы на юге, выстраивая как минимум трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обеспечения создания условий по "перерезанию" так называемого "сухопутного коридора" в Крым.

При этом Силы обороны шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения.

"Мясные штурмы" – это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", – указал Данилов.

Он подчеркнул, что бесценную и сверхважную работу выполняют украинские Силы сопротивления на временно оккупированных РФ территориях, подготавливая благоприятные условия для дальнейшей боевой работы наших защитников.

"Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, маршрутов обеспечения", – сообщил Данилов.

Он уточнил, что такая работа украинскими защитниками выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины получили новые территориальные успехи в Донецкой области и пополнили обменный фонд. Бойцы 225-го ОБТрО продвинулись севернее Орехово-Васильевки и взяли высоту 224.0 под свой контроль, а также захватили в плен оккупантов.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что Россия бросила все силы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В то же время, заверила, что операция по освобождению Украины от агрессора продолжается, военные двигаются так, как требуют задачи, и самый больший удар еще впереди.

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