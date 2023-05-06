Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 уже в мае: что известно

Министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания и Германия предоставят Украине 80 танков Leopard 1 уже в мае. Отмечается, что бронемашины должны быть готовы к эксплуатации до 1 июня.

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Такое заявление Поульсен сделал в пятницу, 5 мая, во время визита в Берлин. Как пишет TV 2 Nyheder, украинские военные сейчас активно учатся управлять танками Leopard 1.

Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом Поульсен встретился с датскими инструкторами, которые готовят украинских военных в Германии.

"Я горжусь тем, что мы вносим этот вклад. Я действительно считаю, что это может повлиять на ход войны в Украине. Потому что даже если это не Leopard 2, это очень большой вклад. Особенно из-за количества", – отметил Поульсен.

Кроме танков Leopard 1, Украина также получит запчасти и боеприпасы.

Учения на военной базе в Германии сейчас проходят около 450 украинских военных. Одновременно с этим происходит модернизация боевых машин, которые в скором времени будут переданы Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Основатель бельгийской частной оруженой компании OIP Land Systems хочет продать Украине бронетехнику: Leopard 1, Gepard, SK-105 Kürassier и другие раритеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

– Украина получит от западных партнеров только сотню современных танков, тогда как подавляющее большинство составляют старые немецкие танки Leopard 1 и словенские М-55S. Однако разницу на поле боя будут делать не танки, а снаряды, которыми они будут стрелять.

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