Дания объявила о предоставлении Украине самого большего пакета помощи: что в него войдет. Фото

Дания предоставит Украине 12-й и самый большой с начала полномасштабного вторжения РФ пакет военной помощи на сумму 5,8 миллиарда датских крон. В него войдут танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные установки для наших Сил обороны.

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Об этом сообщили на сайте министерства обороны Дании. Отмечается, что пакет помощи подлежит утверждению Финансовым комитетом.

"12-й пакет пожертвований финансируется Украинским фондом и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд затребованного вооружения, которое может поддержать военную оборону Украины", – говорится в сообщении.

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что важно, чтобы Украина и дальше могла защищаться от незаконного вторжения России, поэтому надо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать нам военную и финансовую поддержку.

"Сейчас мы делаем это с самым большим на сегодняшний день экономическим вкладом Дании под эгидой группы стран, которые регулярно встречаются на базе в Рамштайне под американским руководством", – сказал он.

Этот пакет помощи Украине для Дании – переход на новый этап. Запасы вооружения были опустошены, поэтому теперь Копенгаген рассматривает более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, которое "адаптировано к потребностям Украины здесь и сейчас", сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

На данную новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленьский.

"Благодарю Данию за 12-й, самый большой пакет военной помощи на сумму $830 млн. Именно об этом мы договаривались на прошлой неделе во время визита премьер-министра Метте Фредериксен в Киев. Метте, спасибо за своевременную и мощную поддержку. Вместе мы восстанавливаем мир в Европе", – написал он.

Напомним, что ранее Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета финансовой поддержки. Общая его стоимость – более 43 миллионов долларов. Отмечалось, что впереди зима, а это значит, что помощь должна усилиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят усиление пакета оборонной поддержки. В новый пакет помощи войдут ПВО, артиллерия и военная техника.

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