ПВО, артиллерия, техника: Украина и Германия готовят усиление пакета оборонной поддержки

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят ужесточение пакета оборонной поддержки. В новый пакет помощи войдут ПВО, артиллерия и военная техника.

Видео дня

Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в понедельник, 11 сентября. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок – она была с визитом в Украину, встретился с ней сегодня в Киеве", – сказал Зеленский.

Он добавил, что очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов и защиты нашей энергетики.

"Я уверен, что будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут", – резюмировал глава государства.

Напомним, Зеленский в понедельник, 11 сентября, провел встречу с министершей иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая сегодня прибыла с визитом в Киев. Глава государства поблагодарил главу немецкого МИД за новый пакет оборонной помощи для Украины.

Бербок утром 11 сентября прибыла в Киев. Это уже ее четвёртый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бербок считает, что удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, не нарушают международное право. Это ведь РФ напала на Украину – и Киев имеет законное право защищаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!