Дания отправит Украине 19 гаубиц CAESAR, – министр обороны

Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Правительство планирует пожертвовать системы вооружения, поскольку о них просило наше государство.

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Об этом сообщил Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщило Nyheder. Решение было объявлено после встречи в Совете по внешней политике.

"Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу артиллерии CAESAR, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать ее для борьбы за свободу Украины. Нет сомнений в том, что она нужна, даже если с системой все еще есть технические проблемы", – подчеркнул глава минобороны страны

Этот вклад страны в поддержку нашего государства огромен, поскольку вместо 6 установок будет передано 19 на общую сумму 5,6 миллиарда датских крон (более чем 80 тысяч долларов).

"В соотношении с нашей величиной Дания, безусловно, больше всего отдала Украине. Если бы все другие страны внесли такой же вклад, как Дания, то у украинцев была бы еще лучшая стартовая точка, чем сейчас", – считает министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Отмечается, что параллельно с безвозмездной передачей правительство сразу рассмотрит возможности быстрого приобретения новых мощностей.

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