'Давай сюда, направо надо': в сеть попало эпическое видео разгрома российских штурмовиков на мотоциклах

В сети показали кадры разгрома группы российских оккупантов, которые на мотоциклах ехали штурмовать позиции ВСУ. После многочисленных украинских ударов эти военные преступники попали в список по меньшей мере "300-х".

Видео дня

Видео опубликовал в Telegram-канале блогер Денис Казанский. Направление фронта, где происходила зачистка врага, неизвестно.

"Эпическое видео разгрома российских штурмовиков на мотоциклах. Оторваться невозможно, интрига сохраняется до конца", – написал автор.

На кадрах видна целая группа оккупантов, штурм которых остановился после нескольких попаданий в мотоциклы.

Наиболее "активным" штурмовиком среди этих оккупантов был тот, кто снимал этот эффектный "прорыв". Именно он больше всего кричал о том, что нужно "в**бывать направо", заставлял раненых товарищей вставать, но не помогал им.

То же кричали ему по рации командиры, которые должны были сориентировать их на местности для бегства из-под украинского обстрела.

"Группа, кто на мотоциклах. Палей, Китаец, Горбатый! Не стойте на месте, двигайтесь по дороге направо. Скорее оттуда уходите, мужики!" – командовали им российские захватчики.

За оккупантами уже без мотоциклов в это время охотились украинские "птички", были слышны взрывы и стрельба.

"Эу, я контужен. Это что прилетело?!" – прокричал российский оператор после прилета рядом, и его видео оборвалось после еще нескольких шагов посадкой.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отбили атаку оккупантов на мотоциклах, которая произошла на южных окрестностях Часова Яра. Защитники заставили гореть и штурмовиков, и технику врага.

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