Оккупанты пошли в штурм на мотоциклах: бойцы 5-й ОШБр показали отражение вражеской атаки в окрестностях Часова Яра. Видео

В южных окрестностях Часова Яра украинские бойцы из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады успешно отбили очередную атаку оккупантов. Солдаты РФ использовали мопеды для штурма.

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Кадры боя, опубликованные представителями бригады в соцсетях, показали, как мотоатака оккупантов заканчивается провалом. В частности, бойцы вынудили врага гореть.

"Мотошоу от оккупантов: билетов не брали, но горели хорошо" – так военные прокомментировали эксклюзивные кадры с Краматорского направления.

В DeepState добавили, что враг постоянно пытается усилить давление в районе Часова Яра. Его целью является прорыв в районе Ступочек, открывающий путь к Константиновке.

"На самом деле участок в этом районе находится под постоянным давлением. Противник предпринимает попытки пролезть в направлении Ступочек, что является важной задачей для открытия пути на Константиновку", – объяснили аналитики.

Они добавили, что на этот раз оккупанты сменили тактику и отправили в бой группу на мотоциклах, но их попытка оказалась неудачной.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что в настоящее время армия РФ усилила наступательные действия не только в районе Часова Яра, но и на Купянском, Боровом, Торецком и Покровском направлениях. Враг и дальше пытается прорвать оборону украинских защитников на Кураховском направлении и в Курской области.

По данным ISW, российский военный блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на улицу Центральную в западной части Часова Яра и на южной окраине населенного пункта, но аналитики Института не нашли подтверждения таким заявлениям.

Однако оккупанты продолжают наземные атаки:

у самого Часова Яра;

к северу от Часова Яра возле Орехово-Василевки и в направлении Новомарково;

к югу от Часова Яра, в том числе вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Часова Яра действуют подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, имеющие хорошую подготовку, а также чеченские подразделения спецназа "Ахмат", в состав которых входит бывшая группа ЧВК "Вагнер". При этом бойцы российской диверсионно-штурмовой группы "Русич" усиливают десант.

Напомним, что представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о городских боях в Часовом Яре между бойцами ВСУ и российскими солдатами. Оккупанты прячутся от украинских FPV-дронов и маскируются в трубах в районе канала.

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