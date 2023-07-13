'Давление на врага увеличивается': у Зеленского назвали главную задачу первого этапа контрнаступления ВСУ

Эффективность контрнаступления украинских сил может повлиять на ускорение начала переворота в России. В настоящее время контрнаступление Вооруженных сил Украины находится на первом этапе.

Видео дня

На этом этапе украинские силы наносят значительный ущерб противнику, в частности, в сфере логистики. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отмечает, что успешные контрнаступательные действия со стороны Украины могут стать одним из факторов, которые будут существенно способствовать ускорению переворота в Российской Федерации.

"...понимаю ту задачу, которую они (украинские воины - Ред.) выполняют на первом этапе, а первый этап - это накопительный этап. Это формировочный накопительный этап. Когда ты наносишь максимальный ущерб российским оборонным сооружениям, инженерным конструкциям... и так далее", – рассказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, давление на врага постепенно увеличивается, "вгрызаясь в оборону".

Также Подоляк подчеркнул, что в Украине не предусматривается сценарий снижения интенсивности боевых действий, который может привести к затяжному конфликту. Однако, по его словам, при нынешней интенсивности боевых действий у России осталось ресурсов на незначительный промежуток времени.

Напомним, что ранее в Минобороны объяснили приоритет деятельности ВСУ на юге. Как отмечается, наступательная операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается. Украинские военнослужащие выполняют на этих участках фронта множество задач, направленных на то, чтобы больше ослабить оккупационную армию России. Также они отрабатывают ситуацию к дальнейшим действиям.

Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень заявил, что ВСУ имеют частичный успех на Бердянском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, нанося большие потери оккупантам. Они осуществляют аэроразведку, контрбатарейную борьбу, уничтожают враждебные цели и разминируют территории.