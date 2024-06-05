Давление российских оккупантов не уменьшается: в Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

В Украине 5 июня (по состоянию на 16:00) произошло 64 боевых столкновения. Давление противника не уменьшается на всей линии фронта, войска Российской Федерации ищут пути, чтобы потеснить наши подразделения с занятых позиций.

Защитники страны принимают необходимые меры для истощения наступательного потенциала врага. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером в среду (833-е сутки полномасштабной войны) в оперативной сводке о ситуации на фронте.

На 16:00 среды активные действия захватчики продолжали на Северском направлении. Число боевых столкновений здесь возросло до шести. Четыре атаки уже отбиты, две – у Верхнекамянского и Раздолевки – продолжались.

На Краматорском направлении ВС РФ пытаются идти вперед в районах Калиновки и Алебастровой станции. Количество боев за сутки на направлении выросло до девяти.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток (на 16:00) подразделения Сил обороны отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще пять продолжались. Противник вел атаки у Евгеновки и в четырех локациях в районе села Сокол.

На Времевском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений. Все – в районе Урожайного, половина из них продолжалась.

На Приднепровском направлении российские террористы снова сбрасывали авиабомбы – на этот раз в районы Токаревки и Днепровского упало в общей сложности шесть КАБов.

На остальных направлениях – без особых изменений, добавила пресс-служба ГШ ВСУ.

Добавим: по состоянию на 10:30 среды, 5 июня, Генеральный штаб фиксировал 38 боевых столкновений на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня, после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, заявил: при всей сложности ситуации на фронте у Украины есть шансы изменить ее в свою пользу.

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