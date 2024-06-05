В районе Волчанска на Харьковщине идет бой, враг пытается продвинуться на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 5 июня на фронте в Украине произошло уже 38 боевых столкновений. В частности, бой продолжается в районе Волчанска на Харьковщине, также враг пытается продвинуться на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 10:30. Отмечается, что в эти сутки оккупанты совершили уже два авиаудара с применением шести КАБов, 550 обстрелов позиций наших войск. Также враг запустил для ударов 19 дронов-камикадзе.

В Генштабе отметили, что направления атак на Покровском направлении – Новоалександровка, Новоселовка Первая и Сокол. Одна атака отбита, еще пять – продолжаются. Ситуация контролируется.

Ситуация по другим направлениям фронта

На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают меры по усилению переднего края обороны.

На Лиманском направлении, в Серебрянском лесу, защитники отразили одну атаку оккупантов. В то же время продолжаются боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отбиты в районе Верхнекаменского, продолжается бой у села Выимка.

На Краматорском направлении ситуация напряженная – с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки. Противник успеха не имеет.

На Торецком направлении оккупанты безрезультатно пытаются приблизиться к нашим позициям в районе Белой Горы. Идет бой.

На Кураховском направлении наши воины отражают вражеский штурм в районе Георгиевки.

На Времивском направлении продолжаются два боесоткновения у Урожайного. Оккупанты при поддержке танка и двух БМП пытались прорвать нашу оборону. Танк и одна боевая машина пехоты уничтожены. Другая БМП отошла. Бой продолжается – наши воины уничтожают вражеских штурмовиков.

На Ореховском направлении оккупанты также предприняли неудачную попытку продвижения в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения из плацдарма в районе Крынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потери позиций не допущены.

Силы обороны наносят оккупантам системное огневое поражение. Так, в частности, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 450 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, три пушки, 16 автомобилей, пять БпЛА и три средства РЭБ. Кроме того, взлетели в воздух два склада с боеприпасами и один – с горючим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный рассказал, что оккупанты на отдельных направлениях пытаются объединиться и создать "единый фронт наступления". Да, сложная ситуация сейчас на направлении Угледар – Курахово – Покровск, который враг выбрал, чтобы захватить Донецкую область с флангов.

– В ISW отметили, что украинские силы продолжают укреплять оборону в Сумской области против угрозы предстоящих наступательных операций России. В то же время оккупанты недавно немного продвинулись юго-западнее Волчанска на Харьковском направлении.

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