'Даже сами россияне отмечают': эксперт объяснил, с каким парадоксом столкнулся Кремль во время наступления на Украину

России вряд ли удастся во время так называемого летнего наступления реализовать свою "стратегическую цель": захватить Запорожье, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области в их административных границах. И россияне вынуждены будут обращаться за помощью с живой силой к КНДР и, возможно, другим странам, потому что Украина нужна Кремлю для дальнейшей войны против Запада.

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В то же время Москва оказалась перед парадоксом. Каким именно – в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт издания Defence Express Иван Киричевский.

Так называемое летнее наступление РФ, по его мнению, главным результатом будет иметь дальнейшую деградацию и истощение российской армии.

"Процесс идет разве что к тому, что россияне начнут нанимать не только северокорейских наемников, но и лаосских. Но они могут попытаться взять какие-то психологически важные пункты к реализации этой стратегической цели захвата четырех регионов Украины. Если, конечно, с нами не случится стая черных лебедей вроде паралича армии, паралича государственного управления, паралича всего. Но таких стай черных лебедей перед нами не видно", – очертил Киричевский перспективы российского наступления.

Он также напомнил об определенном историческом парадоксе, который объясняет, почему Россия хочет захватить всю Украину.

"Есть такой исторический парадокс. Во время Второй мировой, чтобы отвоевать Украину, советским войскам понадобилось несколько миллионов украинских солдат, воинов, офицеров и тому подобное. А сейчас Россия хочет завоевать Запад, но для этого ей нужна Украина. Даже сами россияне отмечают, что при Советском Союзе офицерский состав происхождением из Украины был на голову выше, чем из других республик, не говоря уже о титульной нации, о русских", – отметил эксперт.

Сейчас же Украину захватывать россиянам приходится в противостоянии с украинцами.

"Россия оказалась в определенном парадоксе: кого им брать, чтобы завоевать украинцев? Качество северных корейцев не очень помогает, качество иранцев не помогает, качество своих военных тоже нет. Поэтому эта бравада россиян о том, что они придут, что-то захватят – это, скорее, топтание на месте вокруг этой стратегической проблемы, которую они для себя решить не могут. Конечно, что-то взять они смогут. Но даже это будет недостаточно весомым, чтобы они получили господствующее монопольное право навязывать нам условия на переговорах", – резюмировал Киричевский.

Напомним, ранее стало известно, что во время последнего телефонного разговора российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что планирует в течение 60 дней усилить наступление на Украину.

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