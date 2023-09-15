'Де-факто обслуживает войну': Соловьев размечтался об уничтожении спутниковой системы Маска. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своими неадекватными заявлениями, в этот раз размечтался об уничтожении спутниковой системы "Старлинк" Илона Маска. Об этом пропагандист заговорил в своей программе на фоне недавнего скандала с Илоном Маском, отказавшимся включать для Украины спутниковую связь в Крыму.

Видео с пропагандистом выложили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации. На нем Соловьев заявил, что эта система "обслуживает войну".

Также пропагандист рассказывает, что такое использование спутниковой связи "является нарушением контракта".

"А почему мы не уничтожаем их средства разведки? Ну, исходя из этой логики, нам нужно уничтожить спутниковую группировку Илона Маска, потому что де-факто она обслуживает войну... Мы должны просто Илону Маску сказать непосредственно, что он же участвует в войне. Что, кстати, является нарушением контракта", – заявил Соловьев.

Видео дня

Напомним, что удар Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Севастополю, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать ответно западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

Ранее сообщалось, что после скандала с отключением Starlink вблизи временно оккупированного Россией Крыма стало известно, что американский миллиардер Илон Маск не включал терминалы спутникового интернета в некоторых районах на Донбассе. Делал он это без ведома украинской стороны. Свое решение Маск обосновал тем, что не хочет, чтобы Starlink использовали в наступательных целях, ведь наступление, по его словам, не оборона.