Дедушку не дождались пятеро внуков: на фронте погиб воин из Закарпатья

На войне с оккупационной армией страны-агрессора России Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На фронте погиб 56-летний старший сержант Юрий Глеба из Закарпатской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Межгорской территориальной громады Василий Щур в воскресенье, 15 октября. Погибший защитник украинского государства вместе с семьей проживал в поселке Соймы.

Дома его ждала большая семья – мама, жена, двое дочерей и пятеро внуков. Однако из-за российских оккупантов родного человека с войны они так и не дождались.

Как рассказал Щур, Юрия Глебу мобилизировали в ряды украинской армии в декабре 2022 года. Воин служил старшим сержантом, защищая родную землю от российского агрессора.

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"Пусть душа погибшего защитника найдет вечный покой, а светлое воспоминание о Юрии Васильевиче навсегда останется в памяти всех, кто его знал, любил и чтил! Сочувствуем родным и разделяем с ними горе! Герои не умирают...", – написал он.

Ранее стало известно, что 13 октября в Закарпатской области в поселке Кобылецкая Поляна Раховского района простились с павшим защитником Михаилом Тафийчуком. Герою, отдавшему свою жизнь в боях с российскими оккупантами, было всего 28 лет.

Сообщалось также, что в боях с российскими захватчиками погиб 44-летний житель села Большие Кринки на Полтавщине Владимир Плисецкий. Свой последний бой мужчина принял в районе Ивановки на Харьковском направлении.

На фронте также погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Последнее боевое задание он выполнял недалеко от села Подолы Купянского района.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС.

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