Действительно ли Gripen самый дешевый истребитель 4+ поколения: анализ Defense Express

Издание Defense Express проанализировало официальные оценки стоимости эксплуатации Gripen, чтобы выяснить, действительно ли этот истребитель является самым дешевым среди машин поколения 4+. Данные взяты из отчетов Saab и министерства обороны Чехии, где объясняли решение перейти на F-35.

По информации Defense Express, компания Saab в 2023 году предоставила публикацию Fighter Aircraft Through Life Costs для Aviation Week, где сравнила расходы на Gripen с другими самолетами. Оценивались 100 истребителей с расчетом на 37 лет эксплуатации.

В Чехии же эти показатели использовали для собственных финансовых расчетов, когда обосновывали выбор американских F-35.

Согласно официальным данным Saab, час полета старой модели Gripen C/D стоит около 20,6 тысячи долларов, а более новой Gripen E/F – 22,1 тысячи. В сумму входят как техническое обслуживание, так и расходы на топливо, экипаж и логистику. Для сравнения, час полета F-16V стоит 25,6 тысячи долларов, а F-35A – более 46 тысяч.

Сравнение с конкурентами

В то же время эксперты Defense Express отмечают, что базовые данные Saab основываются преимущественно на расходах шведских ВВС, которые пока имеют только один новый Gripen E. Поэтому цифры могут быть оценочными. Несмотря на это, даже по осторожным подсчетам Gripen остается самым дешевым в своей категории: дешевле Rafale, Eurofighter и даже модернизированного F/A-18E/F.

Общие расходы на содержание 100 самолетов Gripen E/F в течение 37 лет оцениваются в 21,2 млрд долларов, тогда как для более старой версии C/D – около 18,5 млрд.

Для сравнения, флот F-15EX обойдется в более чем 34 млрд. Поэтому по расчетам Saab Gripen действительно самый дешевый, хотя методика оценки может быть оптимистичной.

Чешский расчет затрат

Специалисты Defense Express обращают внимание, что даже через два года после публикации презентации Saab стоимость эксплуатации истребителей заметно выросла, тем более – если учесть, что сами расчеты базировались на еще более старых данных. Однако они все же полезны для понимания общей зависимости между моделями самолетов и их стоимостью содержания.

В то же время такие финансовые подсчеты остаются довольно дискуссионными. Примером может быть другой отчет – министерства обороны Чехии, обнародованный в 2023 году, когда Прага обосновывала выбор американских F-35 вместо шведских Gripen E/F.

Согласно чешским подсчетам, эксплуатация 24 Gripen E/F вместе с вооружением стоила бы 174 млн долларов в год, или по 7,25 млн на один самолет. Для такого же количества F-35 эта цифра достигала 231 млн долларов, то есть 9,6 млн долларов на единицу. Если исходить из 200 часов полета в год, то летный час Gripen E/F стоит около 36,2 тысячи долларов против 48 тысяч у F-35.

Таким образом, показатели Saab и чешского минобороны существенно различаются: у Saab – почти вдвое ниже оценка для Gripen E/F. Это, как отмечает Defense Express, может быть связано не только с разной методикой подсчетов, но и с тем, что Чехия уже приняла политическое решение в пользу американских самолетов.

Как сообщалось, шведская компания Saab собирается открыть в Украине завод, где будут производиться истребители JAS 39 Gripen E. В частности, на предприятии будет проводиться финальная сборка компонентов этих самолетов. Открытие объекта связано с соглашением между Украиной и Швецией о приобретении истребителей, которое обе стороны заключили 22 октября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина надеется получить первые шведские истребители JAS 39 Gripen уже в 2026 году и рассчитывает принять на вооружение 150 таких самолетов. Владимир Зеленский отметил, что Gripen является частью украинских гарантий безопасности.

