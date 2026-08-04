Действовали без единого выстрела: бойцы ССО шепотом взяли в плен двух оккупантов. Видео

Бойцы Сил специальных операций ВСУ без единого выстрела взяли в плен двух российских военнослужащих во время выполнения боевого задания в тылу противника. Украинские спецназовцы незаметно добрались до хорошо замаскированных укрытий оккупантов, разбудили их и заставили сдаться.

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Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Пополнение обменного фонда остается одной из важных задач украинских военных.

Украинские спецназовцы застали оккупантов врасплох

По информации ССО, во время выполнения специального задания в тылу врага на одном из направлений фронта группа спецназовцев обнаружила индивидуальные укрытия российских военных.

В Силах специальных операций отметили, что позиции оккупантов были качественно обустроены: с перекрытиями, маскировкой и минимальным количеством демаскирующих признаков. Несмотря на это, украинские военные первыми обнаружили противника и незаметно подошли к укрытиям.

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После этого операторы ССО открыли укрытия и, держа российских военных на мушке, шепотом приказали им не оказывать сопротивления. В результате двух оккупантов удалось взять в плен без применения оружия.

Пленные нужны для обмена на украинских защитников

В Силах специальных операций подчеркнули, что в условиях современной войны, где значительную роль играют беспилотники и так называемые "килзоны", все больше российских военных гибнут еще по пути к своим позициям, не имея шансов выжить.

Именно поэтому пополнение обменного фонда остается одной из важных задач украинских военных, ведь захваченные оккупантами могут быть использованы для будущего возвращения украинских защитников из российского плена.

В ССО добавили, что их подразделения продолжают проводить специальные операции в тылу противника и в "серой зоне", однако большинство таких миссий из соображений безопасности не разглашается.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ провели успешный налёт на позиции российских войск на одном из оперативных направлений. В результате молниеносной операции украинские военные уничтожили четырёх оккупантов и ещё двоих взяли в плен.

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