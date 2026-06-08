'Делают это неслучайно': Плетенчук объяснил, почему российские дроны сложнее сбивать над морем

Российские войска целенаправленно используют морское направление для атак дронами по Украине, в частности по Одесской области и портовой инфраструктуре. Такая тактика позволяет врагу усложнять работу украинской противовоздушной обороны и повышать шансы беспилотников на прорыв к целям.

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Об особенностях российских атак со стороны моря рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Его заявление опубликовало информационное агентство Укринформ.

Так что чаще всего с морского направления на территорию Украины заходят дроны-камикадзе. Российские войска выбирают этот маршрут не случайно, поскольку противодействовать таким воздушным целям над водой сложнее, чем над сушей.

Мобильные огневые группы не могут быть развернуты в море так же эффективно, как на суше. Кроме того, выполнение боевых задач в морской акватории усложняется из-за природных факторов, в частности качки и влияния погодных условий.

Оккупанты используют эти особенности при запуске волн ударных беспилотников с временно оккупированного Крыма и территории РФ. Одними из главных целей таких атак остаются украинские порты и объекты критической инфраструктуры на побережье.

Во время отражения воздушных атак обломки сбитых беспилотников иногда падают на городскую застройку. В то же время последняя ночь была менее сложной по сравнению с некоторыми предыдущими массированными атаками, хотя обстрелы все же привели к последствиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 июня российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Одессу и город Черноморск. В результате вражеской атаки в Одессе известно о трех пострадавших, двое из них – 55-летнего мужчину и 65-летнюю женщину – госпитализированы в тяжелом состоянии. Также подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

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