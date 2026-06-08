Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области: есть пострадавшие. Фото

Утром 8 июня российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Одессу и город Черноморск. В результате вражеской атаки по Одессе двух людей госпитализировали в тяжелом состоянии. Также подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер. В Черноморске захватчики попали беспилотником в жилой дом.

Что известно

"В результате вражеской атаки в Одесской области пострадали люди и гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Так, в Одессе пострадали два человека, которые находились на остановке общественного транспорта. Одна из пострадавших – женщина 1961 г.р., которая получила множественные осколочные ранения. Она госпитализирована, находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас ее состояние медики оценивают как тяжелое. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь", – написал Кипер.

Позже в Одесской областной прокуратуре добавили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – 65-летняя женщина и 55-летний мужчина.

В результате российской атаки повреждена остановка общественного транспорта, на которой находились люди. Также повреждения получили маршрутное такси. На месте происшествия работают правоохранительные органы, экстренные и коммунальные службы.

Кроме того, оккупанты обстреляли город Черноморск Одесской области. Там поврежден 14-этажный жилой дом и частное домовладение в одном из сел.По словам Олега Кипера, пострадавших нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия атаки.

Предыдущие обстрелы Одессы

Российские захватчики не прекращают терроризировать Одессу обстрелами. Так, в воскресенье, 31 мая, в Одессе российский дрон попал в многоэтажку. В результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах дома. Известно о шести пострадавших, двое из них госпитализированы.

В результате российского обстрела повреждены квартиры, окна и балконы с 1 по 4 этаж, а также припаркованные рядом автомобили.

Еще один российский дрон атаковал жилые дома. В результате удара вспыхнул пожар, пострадали трое горожан.

Под ударом оккупантов также оказались склады, ангар с пшеницей и недействующее здание. Из-за этой атаки пострадал один человек.

В ночь на 18 мая российские войска снова атаковали Одессу. Вражеские дроны попали по жилым домам, повреждены лицей и детский сад, атаковали россияне и объекты инфраструктуры. Из-за вражеских ударов пострадали по меньшей мере два человека: 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. По данным Одесской МВА, в городе повреждены 4 многоквартирных и 22 частных дома в двух районах города. Также повреждения получили здания лицея и детского сада.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Одессе правоохранители вместе со специалистами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 20 мая провели спецоперацию по изъятию вражеского дрона из стены многоэтажки. Российский беспилотник застрял на уровне 15 этажа в стене 24-этажного жилого дома после ночной атаки захватчиков.

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