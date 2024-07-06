'Делают все возможное': Олещук показал видео с защитниками неба, которые 'охотятся' на российские дроны и ракеты

В условиях практически непрерывных воздушных атак РФ на Украину, защитники украинского неба используют все средства. Они уничтожают вражеские ракеты и дроны как с помощью советских зенитных ракетных систем, так и используя ЗРК американского и европейского производства.

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Как воины закрывают небо с помощью американского комплекса HAWK, на видео показал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул: виртуозность, с которой украинские воины справляются с западной техникой, удивляет партнеров – и Запад вполне способен помочь защитникам полностью оградить Украину от вражеских ударов.

"Сейчас на вооружении Воздушных Сил – разная техника. Советские зенитные ракетные системы, ЗРК американских и европейских производителей. Их еще достаточно мало, чтобы полностью оградить наше небо от агрессора, мы ожидаем от партнеров новых поставок комплексов, ракет, многоцелевых самолетов", - подчеркнул он. Олещук.

Командующий Воздушными силами отметил, что украинские военные поражают западных партнеров скоростью, с которой овладевают западной техникой и достигают впечатляющих результатов.

"Наши люди быстро овладевают иностранной техникой и делают все возможное, чтобы обеспечить максимальный результат. Враг активно проводит воздушную разведку, наращивает удары баллистикой, вводит новые тактические приемы. ❗️Реагируем, держим удар, бьем в ответ!" – заверил Олещук.

Одним из таких примеров стал американский ЗРК HAWK, разработанный еще в середине 20 века для противодействия крылатым и авиационным ракетам. Когда украинские защитники, рассказали в Воздушных силах, проходили обучение по использованию этого комплекса, испанские инструкторы утверждали, что он вряд ли поможет защититься от дронов, ведь у него другое назначение.

"Мы справимся, адаптируемся! У нас другого выхода нет, – уверяли украинцы, и во время первого же противовоздушного боя уничтожили 6 вражеских "шахедов", – отметили в ВС ВСУ.

А Олещук показал видео работы ЗРК HAWK под виртуозным управлением защитников, "обеспечивающих результат" в отражении воздушных ударов России. В видео они рассказали, как работает этот комплекс, и показали его в боевой работе.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что на саммите НАТО США объявят о новых шагах по усилению ПВО Украины.

До этого заявления в США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и другое.