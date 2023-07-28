Дело экс руководителя завода 'Антонов' направили в суд: из-за его служебной халатности уничтожена 'Мрия'

Бывшего генерального директора государственного предприятия "Антонов" будут судить за служебную халатность, приведшую к уничтожению самолета АН-225 "Мрия". В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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Информацию об этом обнародовали в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора. Сообщается, что в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов" по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В ходе расследования было установлено, что бывший сотрудник государственного предприятия ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, связанные с сохранением имущества.

В результате его действий самолет АН-225 "Мрия" не был своевременно вывезен из опасной зоны, а именно с аэродрома АТП "Антонов" в Гостомеле, Киевская область, до начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

В результате атаки государства-агрессора, воздушное судно было полностью разрушено, а государство понесло убытки на сумму около 8,5 млрд гривен.

Обвиняемый находится под арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время российского вторжения в Украину в результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт в Гостомеле под Киевом 27 февраля 2022 года был уничтожен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". По официальной версии, в момент российского вторжения самолет находился на ремонте в аэропорту "Гостомель", поэтому не успел вылететь из Украины.

Напомним, что самолет Ан-225 "Мрия" перед вторжением России в нашу страну планировали вывезти в Германию. Чтобы спасти самый большой грузовой воздушный корабль в мире, не хватило всего одного дня. Также огромную роль в ликвидировании самолета могла сыграть безответственность управления.