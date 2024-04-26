Дело не только в помощи США: в ISW объяснили, что нужно Украине для перехвата инициативы на фронте
Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что последнего пакета американской военной помощи Украине может оказаться недостаточно для того, чтобы страна вернула себе всю свою территорию. Они отметили, что их поддержка – это лишь часть того, в чем сейчас нуждается Киев.
Такого же мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, сегодня Украина и сама работает над решением других потребностей ведения войны – прежде всего проблем с кадрами и укреплением своей оборонно-промышленной базы (ОПБ).
В сводке ссылаются на статью издания Politico от 25 апреля, в которой трое американских чиновников высказали мнение, что недавней помощи от США может быть недостаточно для того, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность из-за изменений ситуации на поле боя за последние несколько месяцев.
Как сообщается, один из собеседников указал, что "непосредственной целью" пакета помощи США является прекращение украинских потерь и помощь ВСУ "восстановить импульс" на поле боя, после чего целью уже будет помочь стране вернуть свою территорию.
До этого советник по национальной безопасности США Джейк Салливан говорил: "Определенно возможно, что российские войска смогут добиться дальнейших тактических успехов в ближайшие недели, но Вашингтон сможет обеспечить Киев всем, что ему нужно, до 2024 года".
Однако командир украинской 93-й ОМБр полковник Павел Палиса заявил 25 апреля, что кадровые проблемы Украины "гораздо важнее боеприпасов". По его словам, одному украинскому солдату в настоящее время приходится выполнять задачи трех-четырех, а российские силы на Бахмутском направлении превосходят украинские примерно в пять-семь раз. Военный заявил, что оккупанты пользуются этим численным превосходством, проводя атаки, которые приводят к потерям личного состава и техники, чего ВСУ не могут себе позволить.
"Способность Украины защититься от российских наступательных операций и, в конечном итоге, бросить вызов инициативе на всем театре военных действий, во многом зависит как от предоставления военной помощи США, так и от усилий Украины по восстановлению существующих подразделений и созданию новых", – считают в ISW.
Там отметили, что американская военная помощь уже направляется, а Украина недавно "предприняла шаги для решения своих проблем с рабочей силой", а также резко расширяет свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы со временем развить способность удовлетворять военные потребности при значительном сокращении иностранной военной помощи.
Считается, что войска РФ пытаются воспользоваться ограниченным периодом времени до появления у ВСУ американской военной помощи на поле боя, активизируя наступательные операции на определенных участках фронта, чтобы добиться тактических успехов в ближайшие недели. Эксперты убеждены, что оккупанты вряд ли превратят эти успехи в значимые в оперативном плане достижения до того, как это окно закроется. А вот сроки решения Украиной своих кадровых проблем, говорят аналитики, "менее ясны".
"Украина недавно предприняла шаги по значительному увеличению численности призываемых в армию кадров, и ей потребуется время для набора и обучения новых солдат. Прибытие новых боеприпасов и техники, вероятно, поможет сдержать продолжающееся российское наступление, но сроки ввода новой живой силы, вероятно, сыграют большую роль в определении сроков будущих украинских контрнаступательных операций", – считают в ISW.
Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине ($61 млрд), Израилю и Тайваню. В Вашингтоне отметили, что уже готовят для Киева первый пакет на $1 млрд.
Кроме того, США готовятся заключить контракты с американскими компаниями на поставку оружия в Украину на $6 млрд. По данным СМИ, пакет может быть окончательно сформирован уже 26 апреля и будет содержать системы ПВО Patriot.
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